Starbucks, l’azienda statunitense conosciuta in tutto il mondo per le sue “iconiche” bevande, sbarca a Bari. A rivelarlo è Percassi, un’azienda le cui attività includono lo sviluppo e la gestione di reti commerciali in franchising di importanti marchi come Gucci, Armani Exchange, Saint Laurent, Nike, Victoria’s Secret, Bath & Body Works, LEGO, Garmin, nelle aree fashion-beauty e consumer, e Starbucks nel settore F&B.

Aprirà quei nei prossimi mesi nel centro di Bari il primo Starbucks. Tra le posizioni aperte quella di storie manager.(foto web)

