“Nel 2022 – ricorda l’assessore sulle sue pagine social – sono stati 103 gli omicidi di donne in ambito familiare in Italia; 61 per mano del partner o di un ex, 34 da un genitore o da un figlio. Un terzo degli omicidi totali. Ogni giorno leggiamo storie di donne insultate, derise, sottovalutate, discriminate, anche da uomini presenti nelle istituzioni. Disparità di salario, di accesso al mercato del lavoro, di diritti sono ancora il pane quotidiano per troppe di noi.