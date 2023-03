Lunedì 13 marzo alle ore 11.30 al Tribunale Penale di via Dioguardi (Bari), Tim consegnerà all’amministrazione giudiziaria sette piani della “Torre 2” del nuovo Tribunale penale.

Alla cerimonia parteciperanno, tra gli altri, il Viceministro della Giustizia sen. Francesco Paolo Sisto, il Presidente della Corte di Appello di Bari Franco Cassano, il Procuratore Generale Angela Tomasicchio, il Presidente del Tribunale di Bari Alfonso Pappalardo, il Procuratore della Repubblica Roberto Rossi, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari Silvia Dominioni e il Direttore Risorse Materiali del Ministero Massimo Orlando.

Attualmente nella prima torre ex Telecom di via Dioguardi ci sono la Procura e il Tribunale Penale. Nella seconda torre si trasferiranno le sezioni di polizia giudiziaria e l’ufficio Dibattimento attualmente presenti in via Brigata Regina e tutti gli uffici della Procura di via Dioguardi. Sempre nella seconda torre ma al primo e secondo piano si sposteranno la Corte d’Appello e il Tribunale di Sorveglianza, attualmente in piazza De Nicola. La prima torre resterà dedicata al Tribunale Penale. In via Brigata resteranno l’ufficio Casellario e quello delle Spese di giustizia.

