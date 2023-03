“Ritengo che il Sud” con l’autonomia differenziata “non corra nessun rischio, anzi; è un avvio serio di responsabilizzazione della classe dirigente di cui il Sud ha fortemente bisogno ma non c’è un rischio di dividere il paese in due. I ritardi, i problemi, le divisioni ci sono già senza autonomia differenziata. Chi usa questo slogan per polemizzare sbaglia, non fosse altro che questo testo deve essere ancora approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri”. Lo ha detto, a Brindisi, durante un incontro di Fratelli d’Italia, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e Pnrr, Raffaele Fitto. “Si discute molto” dell’autonomia differenziata, mentre “secondo me la cosa migliore sarebbe prima leggere il testo e ricordarsi che è in attuazione e in applicazione a quanto previsto dalla nostra Costituzione, peraltro una modifica costituzionale approvata da quella parte politica che oggi contesta a noi l’attuazione”.

