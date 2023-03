Luci spente in corso Cavour. A provocare il black out sarebbe stato un guasto sulla linea di media tensione che attraversa quella strada. I tecnici E-Distribuzione sono già al lavoro e stanno facendo manovre di rete per rialimentare la luce utilizzando altri tratti di rete funzionanti e aggirare quindi il guasto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.