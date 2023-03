“Scèquanne scèquanne”, questo il nome del documentario che è stato girato da Antonio Garofalo, non vedente. Il documentario racconta i giochi di strada che si praticavano un tempo attraverso la memoria di una mamma proiettata nel futuro, interpretata da Anna Rao e con le musiche firmate da Psquared – Giuseppe Maiorano e Pierpaolo Filograsso.

“I giochi di strada rappresentano il metodo educativo più efficace per insegnare il rispetto delle regole, mentre la modernità e la conseguente cementificazione hanno ridotto la disponibilità di spazi sicuri per fare attività all’aperto – dichiara Antonio Garofalo – Il cinema è uno strumento per lanciare messaggi e noi attraverso questo documentario vogliamo raccontare i giochi e la semplicità di un tempo. Così come il nostro intento è spiegare come il rispetto delle regole insegna a vivere e il gioco è un vettore importante che condivide i medesimi principi”.

Il documentario realizzato dall’associazione LeZZanZare, tra i più popolari su cinemabreve.org, è stato selezionato e proiettato alla maratona di cortometraggi “Festa Internazionale di Roma 2022”.

Il link per visionare il documentario

https://www.youtube.com/watch?v=iXjKtfndb9Y

