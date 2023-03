Dopo gli ultimi rattoppamenti in alcuni punti della città, la pioggia ha nuovamente aperto delle piccole voragini in diversi punti della città. La foto, inviata da un lettore, riguarda una strada a San Girolamo dove la buca viene rattoppata quasi ogni settimana e sistematicamente si riapre. Il dislivello è tale da creare problemi non solo agli automobilisti ma soprattutto a ciclisti e scooteristi.

