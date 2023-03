E’ stata investita mentre percorreva una strada centrale in monopattino e l’automobilista è fuggito senza prestarle soccorso. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri all’incrocio tra via Carulli e via De Giosa. La ragazza non riusciva a muovere il braccio e non riusciva ad alzarsi. La scena non è sfuggita a una passante che ha chiamato il 118 e ha atteso fino all’arrivo dell’ambulanza. Poi è andata via. Sull’accaduto indaga la polizia locale.

