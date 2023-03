“Arriva la bella stagione e si dà una bella rinfrescata alla casa al mare o in campagna. A giudicare da queste immagini c’è chi ha pensato bene di fare le pulizie di primavera a spese di tutti”. Così il sindaco Antonio Decaro commentando una foto di una discarica a cielo aperto in riva al mare.

L\'articolo continua sotto alla pubblicità

“Credete sia giusto trattare la città come un grande cassonetto vero? – si rivolge il sindaco agli incivili – Io vorrei ricordare a tutti che esistono le aziende di smaltimento che si occupano di queste attività senza regalarci questo scempio, e che se decidete di fare da soli esistono servizi di ritiro e conferimento. Quindi prima di dare la colpa al sindaco o all’Amiu o a Saturno contro, come sono sicuro succederà anche questa volta, ricordiamoci che per molte cose la città in cui viviamo dipende dalle scelte che ognuno di noi fa ogni giorno. Proviamo a fare le scelte giuste, anche nelle piccole cose. Nel frattempo la sezione giudiziaria della polizia locale sta facendo gli accertamenti per individuare chi ha abbandonato quei rifiuti ingombranti”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.