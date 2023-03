Si è tenuta questa mattina, a Porta Futuro Bari, alla presenza del vicesindaco e assessore alle Politiche attive del Lavoro Eugenio di Sciascio, del chief executive officer di Generation Italy Oscar Pasquali e della responsabile di Porta Futuro Mina Bonante, la presentazione del protocollo di collaborazione siglato tra Comune di Bari, Porta Futuro Bari e Generation Italy, volto a offrire nuove opportunità di formazione e di occupazione per i giovani.

L’accordo nato per promuovere corsi di formazione gratuiti, realizzati da Generation Italy e destinati a giovani tra i 18 e i 29 anni, vede la cooperazione tra istituzioni, terzo settore e imprese con il fine di preparare ragazze e ragazzi al lavoro tramite l’acquisizione di competenze in diversi ambiti.

Al termine della formazione, tutti i partecipanti avranno la possibilità di sostenere dei colloqui con le aziende interessate ad assumere personale con le competenze oggetto della formazione.

I corsi e le opportunità lavorative riguarderanno diversi settori professionali ovvero quello delle vendite (corso per addetti vendita in ambito retail e per operatori per il mondo ristorazione e ospitalità), del digital (sviluppatori java, sviluppatori Dot Net/Microsoft, programmatori CRM su tecnologie Salesforce, sistemisti e analisti cybersecurity su tecnologie Cisco e data engineer) e del manifatturiero (operatori di macchina a controllo numerico).

Per partecipare non è necessaria alcuna competenza tecnica, titolo di studio o esperienza professionale pregressa. La selezione prevede unicamente un colloquio individuale motivazionale.

I corsi gratuiti, grazie al sostegno dei partner della Fondazione, si svolgeranno in modalità online, in presenza o in modalità ibrida. Tutte le informazioni sull’offerta formativa e sulle modalità per accedervi sono disponibili sul sito web https://italy.generation.org.

“Porta Futuro Bari e le politiche attive del lavoro condividono gli obiettivi del programma che promuoviamo oggi, insieme a Generation Italy, orientato a creare occupazione nei settori in cui vi è domanda di precise figure professionali – ha commentato Eugenio Di Sciascio -. L’iniziativa ha già avuto successo in altre città d’Italia, dove il tasso di occupazione è stato dell’80% a tre mesi dalla fine della formazione, un percorso assicurato per i giovani con un trend estremamente positivo che ci auguriamo possa confermarsi anche qui a Bari”.

“Siamo felici di poter avviare questa collaborazione con il Comune di Bari – ha dichiarato Oscar Pasquali -. Un’azione che unisce istituzioni, terzo settore e imprese per soddisfare un importante bisogno di competenze e di lavoro nel territorio. Grazie a questo protocollo speriamo di raggiungere e informare il maggior numero possibile di giovani del territorio e offrire loro percorsi di formazione professionalizzanti finalizzati a trovare un impego”.

Generation Italy, fondazione no-profit creata nel 2015 dalla società internazionale di consulenza manageriale McKinsey & Company, dal 2019 ha prodotto corsi di formazione in 19 città italiane coinvolgendo oltre 4.500 ragazzi e ragazze, con il supporto dei suoi partner (Intesa Sanpaolo, Strategic Partner; BlackRock; Fondazione Cassa Depositi e Prestiti; Microsoft; Bank of America; Zurich; Klépierre; Infojobs).

