La Polizia ha denunciato tre persone, tra cui un minorenne, perché presunti responsabili del reato di incendio doloso a seguito dell’esplosione, avvenuta ieri, di un falò non autorizzato allestito per i festeggiamenti di S. Giuseppe in via Grazia Deledda, al rione Tamburi. Sette le persone ferite con prognosi fino a 15 giorni.

Gli agenti della Squadra Mobile, dalla visione delle immagini diffuse sui social che hanno ripreso il momento dell’esplosione e le fasi della preparazione del rogo, hanno raccolto elementi utili alla ricostruzione dei fatti e trasmesso le relazioni alla Procura ordinaria e a quella dei minori. Dalle prime risultanze investigative, è emerso che un uomo ha versato sulla catasta di legna a forma di piramide del liquido – probabilmente benzina – facendo ricorso ad una scala su cui era salito per far sì che il materiale da ardere si impregnasse. Dopo alcuni minuti di attesa, un giovane, munito di un bastone, alla cui estremità era fissata una stoppa anch’essa imbevuta di liquido infiammabile, ha chiesto a un conoscente di dar fuoco allo straccio che, appena posato sul cumulo di legna, ha provocato la forte deflagrazione. Le schegge del materiale ammassato hanno colpito diverse persone presenti nelle vicinanze.

Dalle informazioni assunte al Pronto Soccorso dell’ospedale SS. Annunziata, dove si erano riversati numerosi feriti, gli investigatori hanno individuato un uomo di 57 anni che avrebbe versato la benzina sul cumulo di legna. Nel triage era presente anche il figlio minorenne di quest’ultimo, che avrebbe invece acceso materialmente il falò. E’ stato inoltre individuato anche l’uomo che ha dato fuoco alla stoppa imbevuta di liquido infiammabile utilizzata dal minore. La Polizia non esclude che siano rimaste ferite altre persone senza farsi refertare per non fornire le proprie generalità. Le schegge hanno danneggiato diverse auto e mandato in frantumi i vetri degli immobili vicini.

