Un Premio conseguito nelle due categorie in gara al concorso, due Menzioni d’Onore, oltre a due Premi nella sezione a latere “La Goccia d’Ercole”: sono questi i lusinghieri risultati che delineano il successo ottenuto dalla Puglia a Perugia, dove si è svolta la cerimonia di proclamazione dei vincitori della XXXI edizione dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane, organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ed Agenzia ICE, il sostegno di UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano, Italia Olivicola e del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari Sede di Pescara.

Il produttore pugliese premiato è l’azienda Intini srl di Alberobello (Ba), che si è posizionata al terzo posto nella categoria Extravergine Fruttato Intenso con l’etichetta Blend Oro. Per quanto riguarda le Menzioni di Merito, i pugliesi premiati sono: l’Azienda Agricola Donato Conserva di Modugno (BA), che si è aggiudicata la Menzione “Olio Monocultivar” con l’olio e.v.o. Mimì Monocultivar Coratina; l’Azienda Agricola Bisceglie Maria, l’Azienda Agricola Di Martino sas e l’Azienda Agricola Serrilli Pia Gloria, che hanno ricevuto la Menzione “Impresa Donna” riservata alle migliori imprese femminili. Nella sezione a latere “La Goccia d’Ercole” i produttori pugliesi premiati: per la categoria Extravergine Fruttato Medio, l’azienda agricola Savino che si è aggiudicata la seconda posizione, e per la categoria Extravergine Fruttato Intenso, l’azienda agricola Spaccavento che ha invece ottenuto il primo posto.

