“Riù, il gorilla triste – si legge nella petizione – rinchiuso in una gabbia di vetro. Riù è un primate, un gorilla rinchiuso da tantissimi anni in uno zoo della Puglia. Lo chiamano il “gorilla triste”, perché la sua espressione non lascia dubbi: Riù è infelice, è tristissimo. Riù è depresso, è anziano, e dopo tanti anni di schiavitù e reclusione, è ora di liberarlo, prima che sia troppo tardi. Riù vive in solitudine, rinchiuso nello “Zoosafari Fasanolandia”, lo zoo safari di Fasano (Brindisi), dove sono rinchiusi circa 3.000 animali di 200 specie diverse”.

Riù è stato catturato in Kenya da cucciolo, nel lontano 1975, e venduto a un circo insieme al piccolo Pedro. Nel 1994 Riù e Pedro vennero spostati e rinchiusi nello zoo pugliese, dove Pedro nel 2008 morì, dopo una vita di prigionia. “Da quando Pedro non c’è più – continua il testo della petizione – Riù vive completamente solo, triste e depresso, in questo zoo della Puglia. Offeso nella sua dignità, continua a essere esposto in vetrina come un giocattolo, nonostante la sua tristezza, e mentre i visitatori accorrono, Riù percorre stancamente il suo “recinto vetrato” sognando quella libertà dimenticata che non arriverà mai. Tre alberi e muri di vetro: questa è la gabbia di Riù, una gabbia di vetro per una vita passata in vetrina. Riù ha trascorso quasi tutta la sua vita in cattività, e ora è vecchio, triste e solo, con la sua schiena color argento. Basta schiavitù per Riù! Chiediamo che venga liberato, è anziano, non c’è più tempo per temporeggiare, non lasciamo che muoia nella sua infelicità”.

“Riù è un gorilla, non una star da tenere in vetrina, e reclamiamo il suo diritto di poter essere felice, almeno per gli ultimi anni della sua vita. Libertà per Riù! Mandiamo intanto anche un appello alle associazioni animaliste/rifugi/aree protette/santuari, affinchè chi ne abbia la possibilità si renda ufficialmente disponibile per ospitare Riù in un luogo migliore e rispettoso della sua dignità, e non più in uno zoo nè in un circo. Aiutateci ad aiutare Riù!”, conclude la petizione.