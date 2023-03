Fino a venerdì 24 marzo, il tratto di via Manzoni compreso tra via Garruba e via Crisanzio, sarà interdetto al transito. Sono in corso i lavori di demolizione di una palazzina che sarà presto rimpiazzata da una nuova costruzione. L’avviso è del presidente del municipio, Lorenzo Leonetti. “Prestate attenzione – spiega Leonetti – se potete, evitate di circolare con le auto in quel tratto del quartiere Libertà”.