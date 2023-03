“Mia zia, disabile al 100%, abita in una palazzina il cui proprietario è il Comune Di Bari. Più di un anno fa abbiamo chiesto di poter eliminare le barriere architettoniche presenti in questo stabile, ma senza risultato!”. La denuncia è stata presentata direttamente sulla pagina social del sindaco Antonio Decaro.

L\'articolo continua sotto alla pubblicità

“Ogni volta che mia zia deve fare delle visite mediche – si legge ancora – siamo costretti a chiamare un’associazione attrezzata di rampa mobile e pagare il servizio! Speriamo che la divulgazione del post raggiunga associazioni o persone che come me vogliano lottare per sensibilizzare l’argomento e che presto si arrivi ad una soluzione da parte del Comune”. al post ha risposto lo staff del sindaco chiedendo informazioni in merito alla questione, per poter quindi intervenire in aiuto di questa signora disabile.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.