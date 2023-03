La ripartizione Politiche educative e giovanili comunica che da oggi sono in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, le graduatorie provvisorie dei bambini iscritti per il prossimo anno scolastico (2023/2024) nelle scuole d’infanzia comunali. Entro il 27 marzo 2023 gli interessati potranno presentare ricorso avverso le graduatorie al funzionario preposto della scuola a cui fa capo l’istituto scelto in fase di iscrizione.

Le graduatorie definitive saranno pubblicate presso l’albo delle scuole, sull’albo pretorio online, sul sito internet del Comune (al link suindicato) e sul portale Servizi del Comune di Bari raggiungibile a questo link all’interno del “Fascicolo studente” consultabile mediante autenticazione con credenziali SPID o CIE.

