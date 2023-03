Il mese di marzo si conclude, per Pikyrent, con il lancio di una novità rivolta a tutti quei professionisti che – abituati a muoversi per le strade della città – possono ora farlo in modo decisamente pratico ed eco-sostenibile. Ecco le cinque Piky Cargo.

L\'articolo continua sotto alla pubblicità

Che siano merci pesanti, borsoni e valigie, o ancora consegne e pacchi di commercianti e ristoranti, la Piky Cargo riesce a trasportare fino a 140 kg – pari a un volume di carico di oltre 260 litri.

Nessun passeggero all’interno della Cargo: la zona a fianco al guidatore è infatti munita di uno spazio di stoccaggio, ottenuto proprio sostituendo il sedile del passeggero con un contenitore modulare e protetto. La protezione è garantita anche al conducente della Piky. Una parete divisoria verticale, infatti, separa la zona di guida da quella di carico – inserendosi al di sotto della linea di cintura della carrozzeria e assicurando una visibilità a 360° degna del giusto comfort di guida.

Così come per gli altri veicoli Pikyrent, il noleggio della Ami Cargo è semplice e intuitivo: basterà cercare il veicolo, facilmente riconoscibile dalla livrea – un disegno a forma di pacco e una scritta “Cargo” – sulla mappa in app e pagare solo per l’effettivo utilizzo. Info e tariffe su https://www.pikyrent.com/tariffe/

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.