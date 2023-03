Ultimo episodio, in ordine di tempo, di contrasto all’abusivismo del servizio taxi e NCC nel Comune di Bari è avvenuto presso il terminal arrivi dell’aeroporto di Bari-Palese: a cadere nelle maglie dei controlli disposti dal Comando di Polizia Locale di Bari – nell’ambito della vigilanza sul territorio dei Nuclei specialistici di Polizia amministrativa – è stato il conducente di un veicolo adibito a noleggio con conducente (NCC), non in regola con la normativa di settore.

Nel caso di specie, il conducente del veicolo Mercedes E 200, che aveva a bordo un passeggero, è stato sanzionato, ai sensi dell’art. 85 c.4 del Codice della Strada, perché sprovvisto del necessario foglio di prenotazione e del foglio di servizio. Alla sanzione pecuniaria è seguito il ritiro della carta di circolazione e il contestuale fermo amministrativo del veicolo per un periodo da 2 a 8 mesi, così come valuterà l’autorità amministrativa competente.

Quello di ieri rappresenta il quarto sequestro amministrativo effettuato dalla Polizia Locale dall’inizio del mese di marzo: le altre violazioni accertate hanno riguardato in un caso la mancata iscrizione allo specifico Albo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio e negli altri due l’attività di noleggio con conducente effettuata in maniera completamente abusiva. Si ricorda che il servizio di NCC è una valida alternativa al noleggio di veicoli senza conducente ma è sottoposto a maggiori controlli, essendo una tipologia di servizio di trasporto pubblico non di linea. Tra le regole da rispettare c’è l’obbligo di prenotazione del trasporto per il servizio NCC che deve avvenire presso la rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione: il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

“Essendo un servizio di trasporto pubblico, è necessario che lo stesso esponga la targhetta con la licenza rilasciata dal comune in cui ha sede l’attività: si consiglia di diffidare da soggetti che si offrono per il servizio di noleggio, spesso con veicoli non in regola con le norme di sicurezza basilari previste dal Codice della Strada”, spiegano dalla polizia locale.

