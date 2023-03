Pensieri, disegni e poesie sul lungomare di Bari. Accade in queste ore, artefici di questo flash mob poetico, i piccoli alunni di diverse scuole del capoluogo pugliese, tra cui quelli dell’istituto comprensivo “Balilla-Imbriani” che, per celebrare la Giornata internazionale della poesia, che ricorreva lo scorso 21 marzo, nel giorno del solstizio di primavera, hanno deciso di “donare” poesia e colore al lungomare.

In particolare, ogni bimbo, ha scritto una poesia che, nata tra le mura della propria aula è poi arrivata sino al lungomare. Il risultato? Un lungo filo, appeso tra un lampione e l’altro, che crea, sino all’altezza del bar Riviera, un suggestivo percorso di pensieri, colori, emozioni e ha come sfondo il mare. Diversi i temi che i piccoli hanno scelto di affrontare, dalla bellezza delle piazze, alle filastrocche dedicate alla vita e alla primavera. Per leggerle basterà immergersi in una lunga passeggiata sul lungomare di Bari.

