La statua del Gesù Bambino di Praga, o Gesù di Praga, ha fatto tappa a Bari, in particolare alla chiesa di San Giuseppe. Si tratta, nello specifico, di una delle più importanti reliquie cattoliche che resterà a San Giuseppe fino a sabato, 25 marzo. Quella della chiesa a Madonnella sarà l’unica tappa barese della preziosa statua.

La statua, più nel dettaglio, è alta circa 47 centimetri ed è realizzata in cera su un nucleo di legno e vede il Gesù bambino di Praga indossare un abito reale e una corona. Secondo la tradizione, la statua venne scolpita da un monaco spagnolo nel lontano 1628 per poi essere donata ai Carmelitani di Praga, da una principessa. Divenne subito molto popolare tra i fedeli.

Diverse le tappe previste in Puglia dove la statua è già stata esposta per i fedeli. Adesso, in particolare venerdì 24 marzo, la statua è a Bari. Ecco qui il programma dettagliato della giornata di oggi, 24 marzo.

– 17.00 Preghiera con i bambini del catechismo

– 18.00 Meditazione e coroncina di Gesù Bambino

– 19.00 S. Messa

– 19.45 Meditazione e catechesi per adulti

– 21.30 Incontro con i Single Cristiani

