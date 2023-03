Bari si prepara alla riapertura dello storico Gran Caffè Saicaf, chiuso nel 2018. Il bar avrà un nuovo nome: si chiamerà “Casa Saicaf” e sta cercando personale. È di poche ore fa infatti l’annuncio pubblicato sui social che riguarda proprio la ricerca del nuovo staff. “Stiamo cercando personale motivato e dinamico – scrivono sui social – sei alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa? Sei una persona motivata e dinamica, sempre pronta ad affrontare nuove sfide? Allora sei la persona giusta per noi”.

Diverse le figure richieste. Il bar, che sarà situato nella sua sede storica, ovvero tra corso Cavour e via Dante, è alla ricerca di cuoco, aiuto-cuoco, barista, cameriere, pizzaiolo, aiuto pulizie, bartender, barlady, cassiere e pasticciere. Per inviare la propria candidatura è necessario collegarsi al sito ufficiale e, dopo aver risposto ad alcune domande motivazionali, bisognerà allegare il curriculum vitae e aspettare una chiamata.

Ancora non è nota la data della riapertura che, va sottolineato, rispetto al passato, oltre a un nuovo nome, prevede anche una nuova collaborazione con la pasticceria Petriella che aveva recentemente chiuso il punto vendita in via Fanelli.

Foto Facebook

