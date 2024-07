Dive della musica alle Olimpiadi: Celine Dion e Lady Gaga

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “La vie en rose” – Lady Gaga

Olimpiadi di Parigi 2024. Grande attesa, grande spettacolo a partire da questa sera.

Le Olimpiadi non sono solo una celebrazione dello sport, ma spesso anche della cultura e dell’intrattenimento globale.

Quest’anno a rendere il tutto ancora più magico ed entusiasmante, sono attese due grandi dive della musica: Celine Dion e Lady Gaga.

La loro partecipazione alle Olimpiadi è più di un semplice intermezzo musicale: rappresenta l’incontro di due mondi che condividono un impegno per l’eccellenza, la passione, il talento e l’ispirazione. Le esibizioni saranno momenti culminanti che celebrano non solo il successo atletico, ma anche la capacità della musica di unire e ispirare.

L’hype intorno alla partecipazione di Celine Dion è molto alto, soprattutto a seguito della sua ultima tournée annullata e dalla sua lontananza dai palchi da oltre 4 anni. La scelta dell’artista, tuttavia, non è di certo casuale. La sua carriera è infatti caratterizzata da canzoni che parlano di amore, speranza e unità, valori che riflettono perfettamente lo spirito olimpico. Per questo dovrebbe eseguire un medley dei suoi più grandi successi, culminando in un nuovo brano scritto appositamente per l’evento, che promette di diventare un inno di ispirazione per atleti e spettatori di tutto il mondo.

Partner in questo spettacolo musicale sarà Lady Gaga. Camaleontica, all’avanguardia, capace di fondere musica e arte.

Al momento si vocifera che questa sera, alla cerimonia di inaugurazione, le due artiste potrebbero intonare insieme “La Vie en Rose” di Edith Piaf, ascoltato già cantato da Lady Gaga nel film A Star in Born ed eseguito in diverse occasioni durante la sua residence Jazz and Piano a Las Vegas.

Pare che la performance si svolgerà su un’isola galleggiante sulla Senna, alcuni utenti infatti hanno pubblicato la foto di quelle che potevano essere le prove dello show: con Lady Gaga seduta a un pianoforte bianco nel mezzo del fiume.

Si prevede che oltre 1,5 miliardi di persone assisteranno allo show da ogni angolo del mondo.

Non resta che attendere con trepidazione queste performance che promettono di essere spettacolari e di aggiungere un ulteriore magia a un evento già straordinario.