Modugno, al Demodè club il live degli Adika Pongo

Sabato 10 maggio il Demodé Club di Modugno (Ba), che celebra quest’anno la sua venticinquesima stagione, ospiterà il concerto degli Adika Pongo, una delle band italiane più rappresentative della scena Soul-Dance Disco. La band, originaria di Roma, ha attraversato gli anni con grande successo, reinterpretando le sonorità di gruppi iconici degli anni ‘70 e ‘80 come Chic, Earth Wind & Fire, Sister Sledge e Kool The Gang, trasportando il pubblico in un viaggio musicale ricco di ritmo, passione e nostalgia. Il loro percorso artistico è iniziato sotto la guida del cantautore Niccolò Fabi, che dopo qualche anno ha scelto la strada solista, lasciando la band nelle mani di Alessandro Benedetti e Costantino Ladisa.

Da allora, gli Adika Pongo hanno continuato a crescere e a conquistare la scena musicale italiana ed europea con una media di oltre cento concerti all’anno. Oggi il gruppo conta una formazione straordinaria di musicisti di alto livello: Andrea Merli alla batteria, Alessio Scialò alle tastiere, Pablo Oliver alle percussioni, Alberto Lombardi alla chitarra, Pietro Pellegrini alla tromba e la magnifica voce di Francesca Silvy, elemento di grande impatto scenico che aggiunge energia e carisma alla band. Ma la serata non finirà con il concerto- Dopo lo show degli Adika Pongo, il party continuerà con Solo Musica Italiana da Ballare, una selezione tutta nostrana curata da Michele Ranieri, con il dj Ciccio Marinelli, noto per le sue playlist coinvolgenti che spaziano tra i grandi successi della musica italiana. A completare il programma, nella pista garden si alterneranno ai deck i dj Tonio Bonerba e Vito Bozzi, portando ancora più ritmo e vibrazioni alla serata. L’evento è organizzato in collaborazione con Ama Events e Griffa Management.