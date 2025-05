Bari, ennesima umiliazione: al ‘Tombolato’ vince il Cittadella 3-1

Come se non fosse bastata l’umiliazione subita contro il fanalino di coda Cosenza pochi giorni fa, il Bari concede il bis, incassando una pesante e umiliante sconfitta contro il Cittadella, altra formazione invischiata nei bassifondi della classifica. Come ormai consuetudine dall’inizio del torneo, dopo un discreto primo tempo, la squadra di Longo è crollata nella ripresa sotto i colpi di un Cittadella motivato e determinato a non retrocedere, sostenuto questa sera dal proprio pubblico. Dopo la debacle odierna, il Bari scivola fuori dalla zona playoff.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Cittadella, il tecnico del Bari Moreno Longo, deve rinunciare agli squalificati Benali, Maita e Radunovic, oltre all’infortunato Bellomo. Tornano a disposizione Favilli e Simic. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-4-1-2: Lasagna parte dalla panchina, spazio alla coppia Bonfanti – Favilli.

Nel Cittadella, il tecnico Alessandro Dal Canto non può contare sullo squalificato Masciangelo e l’infortunato Diaw. L’allenatore nativo di Castelfranco Veneto schiera i suoi con il modulo 4-3-1-2: in campo l’ex Capradossi, panchina per l’altro ex Matino.

PRIMO TEMPO: Prima chance del match per il Bari al minuto 3 con Favilli che si incunea nell’area veneta, ma il suo tentativo, a pochi passi da Kastrati, viene deviato in corner. Replica del Cittadella al minuto 9 con Tronchin che colpisce di testa, ma la palla termina a lato. Biancorossi pericolosi al minuto 16 con Lella che svetta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa viene parato da Kastrati. Carissoni prova la conclusione da fuori area al minuto 19, con la sfera che finisce a lato. Ripartenza fulminea dei galletti al minuto 25, che si conclude con un tiro di Falletti che fa la barba al palo. La formazione di Dal Canto si fa vedere al minuto 30 con un colpo di testa di Okwonkwo, facile preda di Pissardo. Ma il gol lo segna il Bari al minuto 32 con Favilli che, in spaccata, deposita in rete un assist di Dorval. Grandissima giocata di Oliveri al minuto 38, ma il suo tiro alla “Del Piero” si stampa sulla traversa. È l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0-1.

SECONDO TEMPO: Il Cittadella la pareggia subito al minuto 47 con Rabbi, che ribadisce in rete dopo una respinta corta di Pissardo su colpo di testa di Salvi. La squadra di Dal Canto trova anche la rete del vantaggio al minuto 53, ancora con Rabbi, ma l’azione è viziata da un fallo per gioco pericoloso di Okwonkwo: si resta sul risultato di 1-1. Doppio cambio per il Bari al minuto 60: fuori Favilli e Bonfanti, dentro Lasagna e Novakovich. Il Bari non c’è in campo e il Cittadella ne approfitta per siglare la rete del vantaggio al minuto 65 con Palmieri, che brucia Pucino e insacca con un colpo di testa in tuffo. Fuori Oliveri al minuto 72, dentro Maggiore. La formazione di Longo trova il gol del pari al minuto 78 con Lasagna, che deposita in rete dopo una respinta di Kastrati su tiro di Maggiore, ma l’azione è viziata da un fallo di mano dello stesso ex centrocampista della Salernitana. Ultima sostituzione per gli ospiti al minuto 80: fuori Maiello, dentro Gastón Pereiro. E puntuale arriva il tris del Cittadella al minuto 81 con Pandolfi, che anticipa Mantovani e batte Pissardo. Finisce così Cittadella-Bari, edizione 2024/25. Allo stadio “Tombolato” termina 3-1.

PAGELLE:

Pissardo 6, Pucino 4,5, Vicari 5, Mantovani 5, Oliveri 6 (72′ Maggiore 6), Lella 5, Maiello 5 (80′ Pereiro sv), Falletti 5, Dorval 5,5, Bonfanti 5,5 (60′ Lasagna 5), Favilli 6,5 (60′ Novakovich 5)

Longo 4

TABELLINO

Risultato finale: 3 – 1

Marcatori: 32′ Favilli 47′ Rabbi 65′ Palmieri 81′ Pandolfi

Ammoniti: Salvi, Maiello, Favilli, Palmieri, Pereiro

Espulsi: nessuno

Tiri: 7 – 2

Corner: 2 – 3

Possesso palla: 51% 49%

FORMAZIONI INIZIALI

CITTADELLA: Kastrati, Salvi, Angeli, Amatucci, Capradossi, Tronchin, Tessiore, Carissoni, Pavan (c), Okwonkwo, Palmieri

Panchina: Cardinali, Maniero, Casolari, Matino, Pandolfi, Desogus, Vita, D’Alessio, Voltan, Rabbi, Piccinini, Sanogo

BARI: Pissardo, Pucino, Vicari (c), Mantovani, Oliveri, Lella, Maiello, Falletti, Dorval, Bonfanti, Favilli

Panchina: De Lucci, Marfella, Novakovich, Tripaldelli, Lasagna, Pereiro, Maggiore, Favasuli, Simic, Obaretin, Saco

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli. Assistenti: Francesca Di Monte della sezione di Chieti e Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna. Quarto ufficiale: Andrea Zoppi della sezione di Firenze. VAR: Manuel Volpi (Arezzo), coadiuvato dall’ AVAR Andrea Colombo (Como).

(foto As Cittadella)