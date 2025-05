“Il ginnasta venuto dallo spazio” si racconta a Castellana

Sarà un libro a raccontare la carriera stellare di Igor Cassina, a Castellana Grotte per presentare “Igor Cassina il ginnasta venuto dallo spazio” edito da Bradipolibri. Saranno invece le sue parole, il suo sguardo e i suoi gesti, a far capire a tutti e tutte quanto sia importante vivere una vita all’insegna del benessere e di uno stile di vita sano. Lunedì 12 maggio 2025, a partire dalle 19.00 nel Museo Franco Anelli, la società Grotte di Castellana srl ospiterà un evento targato Health Center di Monopoli, che vedrà protagonista assoluto il pluripremiato Igor Cassina, l’uomo che il 23 agosto 2004 è diventato immortale.

Campione olimpico nella specialità della sbarra, ha disputato la sua prima gara a nove anni. Nel 1994 è diventato il primo ginnasta junior a vincere un titolo assoluto. Il 23 agosto 2004 ha vinto l’oro nei Giochi Olimpici di Atene conquistando la medaglia numero 500 dell’Italia ai Giochi. Tante però sono state le medaglie nella sua carriera prima e dopo l’oro olimpico: ha conquistato un argento ai Mondiali, un argento e 2 bronzi agli Europei, 2 ori, 2 argento e un bronzo alla Coppa del Mondo, un argento e un bronzo ai Giochi del Mediterraneo. Ha gareggiato per l’ultima volta proprio a Bari, a marzo del 2011, durante il campionato italiano di ginnastica artistica. A lui si deve il “Movimento Cassina”. È stato, infatti, il primo atleta al mondo a presentare un doppio salto teso con avvitamento a 360° sull’asse longitudinale, lo sviluppo del salto Kovacs (doppio salto all’indietro sopra la sbarra), un movimento estremo e innovativo che resterà per sempre nel Codice dei punteggi.

Si è laureato, all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in Scienze motorie e dello sport con una tesi intitolata “L’esperienza sportiva come occasione di crescita per la persona”. Ginnasta, innovatore, ma anche allenatore, insegnante, protagonista in televisione e maratoneta. Ora Cassina si occupa di divulgazione di benessere e stile di vita sano. A Castellana Grotte presenterà, come già detto, l’autobiografia “Igor Cassina il ginnasta venuto dallo spazio”, libro curato dalla giornalista Ilaria Leccardi, vincitore del Premio Coni Memo Geremia edizione 2018. Una storia che si dipana per capitoli, accanto ai quali si propongono i pensieri dello stesso Cassina in tema motivazionale: dall’importanza di inseguire un sogno alla necessità di passare attraverso ostacoli e difficoltà per raggiungerlo. Converserà con lui Giuseppe Dicarlo, atleta professionista di CrossFit e personal trainer, formatore e fondatore dell’Health Center di Monopoli, il luogo in cui fitness, nutrizione e salute si incontrano. Ospitare un atleta del calibro di Igor Cassina, è per noi motivo di orgoglio – ha detto il presidente della società Grotte, Serafino Ostuni – Siamo molto felici che lui e Health Center abbiano scelto il nostro Museo per la presentazione del libro. Le Grotte, e lo diciamo sempre, non sono soltanto turismo, ma arte, storia, scienza e cultura, anche cultura sportiva.