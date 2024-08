Roma, vandalizzato il murale dedicato alla pallavolista Paola Egonu

È stato vandalizzato il murale dell’artista Laika dedicato a Paola Egonu, apparso solo ieri di fronte alla sede del Coni a Roma in seguito alla vittoria delle ragazze della pallavolo italiana, guidate da Julio Velasco, dell’oro alle Olimpiadi di Parigi. L’opera che raffigura l’opposta della squadra, Paola Egonu, al centro di diverse polemiche da parte del generale Vannacci in quanto, secondo quest’ultimo “non rappresenta i tipici tratti italiani” è stata deturpata con vernice rosa applicata sulla pelle della campionessa italiana. L’installazione, intitolata ‘Italianità’, era stata creata non solo per celebrare lo storico oro olimpico della nazionale femminile di pallavolo, ma anche per promuovere la lotta contro l’odio e il razzismo.

Foto web