Borse di studio nelle università per gli studenti palestinesi

Si chiama Iupals – Italian Universities for Palestinian Students- ed è un’iniziativa ideata dalla Conferenza dei rettori delle università Italiane (Crui) e realizzata in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), il ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) e il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme. Il progetto prevede 97 borse di studio, dell’importo di circa 12.000 euro annui ciascuna, messe a disposizione da 35 università italiane per studentesse e studenti palestinesi residenti nei Territori Palestinesi, interessati a frequentare un intero ciclo di studi universitari (laurea triennale, laurea magistrale o laurea a ciclo unico) in Italia.

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha dichiarato: “Iupals è la conferma concreta della vocazione internazionale del nostro sistema universitario: un sistema che crede nella conoscenza come strumento di pace, dialogo e convivenza. Ed è la dimostrazione di come l’Italia non si limiti alle dichiarazioni di principio. Con l’iniziativa Food for Gaza abbiamo portato aiuti alimentari alla popolazione palestinese e ampliato il progetto fino all’assistenza sanitaria per bambini malati oncologici, grazie alla splendida collaborazione dei policlinici universitari. Oggi compiamo un passo in più, offrendo ai giovani palestinesi la possibilità di studiare in Italia. Significa offrire un’opportunità di crescita che non è solo individuale, ma collettiva. Perché l’educazione costruisce ponti, apre strade, semina futuro. È da qui che si comincia davvero a costruire la pace”.