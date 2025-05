Colto da arresto cardiaco, salvato durante la festa di San Nicola

Colto da arresto cardiaco improvviso, un uomo di 71 anni ieri sera si è accasciato al suolo in piazza del Ferrarese, nel pieno dei festeggiamenti per San Nicola. Grazie al dispositivo sanitario aggiuntivo dedicato al Grande Evento e Coordinato dalla Centrale Operativa 118 BA-BT della ASL di Bari, con il supporto logistico del Servizio emergenza territoriale 118, il paziente è stato immediatamente soccorso, rianimato e defibrillato da una squadra di soccorritori che lo hanno rinvenuto privo di sensi. A loro supporto è intervenuta una ambulanza facente parte del circuito di mezzi dedicati ed è stato lo stesso Team di Coordinamento Grandi Eventi della Centrale Operativa 118 che, giunto sul luogo in pochi istanti, ha provveduto, grazie alla presenza di un Medico Anestesista Rianimatore affiancato da una Infermiera Operatrice di Centrale, ad intubare e, quindi, stabilizzare il paziente in coma, trasportandolo poi presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari ed affidandolo alle cure dei Colleghi Rianimatori.

“Un intervento come questo – ha detto il direttore generale della ASL, Luigi Fruscio – dimostra l’efficacia e la rapidità dell’azione salvavita che è stata resa possibile dalla sinergia di tutti gli Operatori intervenuti coordinati dalla centrale operativa e dal set coordinamento 118, entrambi facenti parte, da quest’anno, della stessa e unica organizzazione, con il governo della azienda sanitaria di Bari”.

“Un grande plauso ed un sentito ringraziamento sono rivolti ai volontari del Soccorso di Cellamare intervenuti – al Personale Volontario delle Radiocomunicazioni in Emergenza, a tutte le Forze dell’Ordine che hanno garantito in maniera encomiabile sicurezza e supporto alle operazioni di soccorso e, non in ultimo, a tutta la cittadinanza che ha assistito con grande compostezza”, ha dichiarato Anna Maria Natola, Direttore della Centrale Operativa 118 Bari-Bat.