Medico foggiano dorme in pronto soccorso con i pazienti in attesa

Dormiva al pronto soccorso mentre un paziente steso su una barella attendeva di essere visitato. E’ quanto sarebbe accaduto nell’ospedale di Cerignola ad un medico in servizio e che è stato documentato da un video girato dai parenti di un altro paziente. Il medico non sarebbe nuovo ad episodi simili, tanto che i suoi stessi colleghi avrebbero inviato alla direzione del pronto soccorso una lettera “chiedendo opportuni provvedimenti per tutelare la salute dei pazienti e il loro stesso lavoro”.

L’ultimo episodio, si sarebbe verificato nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio scorsi: al pronto soccorso si presenta un uomo con problemi di ipertensione preso in cura dal medico in questione. Secondo quanto ricostruito, dopo aver apportato le cure del caso, il medico lo dimette, ma il paziente riprende a sanguinare, ragion per cui richiede ulteriore intervento. Il medico avrebbe invece proceduto con le dimissioni mostrandosi estremamente sonnolento e addirittura mettendosi a dormire dinanzi ai parenti del paziente. In pieno giorno. Da indiscrezioni, sembra che da alcuni giorni il medico non sia in servizio, perchè in ferie già richieste tempo addietro. Una situazione su cui, ora, gli stessi sanitari in servizio in reparto chiedono interventi.