Rifiuti in fiamme nel Foggiano: erano accatastati sulla strada

Un incendio di vaste dimensioni ha interessato nel corso della notte un cumulo di rifiuti che si trova nei pressi di borgo Cervaro, borgata ad alcuni chilometri da Foggia. I rifiuti in fiamme erano accatastati lungo la sede stradale, ad una manciata di metri, a quanto si apprende, da alcuni campi di grano. Sul posto dalla notte hanno operato diverse squadre di vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e questa mattina continuato con la bonifica dell’area. Intervenuta anche la polizia locale e la polizia di stato che hanno avviato indagini per risalire alle cause del vasto rogo.