Shrek il musical, aperte le audizioni: domande entro il 21 agosto

Aperte le audizioni per i ruoli principali e per l’ensemble della nuova edizione di Shrek – il Musical TYA, spettacolo prodotto da AncheCinema. Basato sull’omonimo film premio Oscar di DreamWorks Animation e vincitore di 3 Tony Award, il grande show per tutta la famiglia andrà in scena:

il 𝟭𝟯 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘 2024 al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti, il 𝟭𝟱 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘 2024 al Teatro Petruzzelli di Bari e in tour in tutta Italia (Trento, Mantova, Ferrara, Vicenza, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Bologna, Lugano, Piacenza, Roma, Milano, Sanremo, Alba, Nichelino (TO), Prato, ecc…) con un allestimento nuovo e con la regia di Graziano Galatone.

Le audizioni sono suddivise in una prima fase online seguita da call-back in presenza.

È possibile inviare la propria candidatura per uno dei personaggi o per l’ensemble fino alle 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟮 del 𝟮𝟭 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗢 2024 attraverso il PORTALE ARTISTI di AncheCinema: www.jobs.anchecinema.com

Il bando dettagliato, le modalità di presentazione delle candidature e una breve guida per presentare la domanda sono disponibili sul sito ufficiale dello spettacolo www.shrekilmusical.it e su www.anchecinema.com La partecipazione alle audizioni è completamente gratuita.