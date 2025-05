A Bari ‘Periferie Animate’, il Festival del cinema d’animazione

Un lungo percorso di alfabetizzazione cinematografica realizzato all’interno delle scuole, che si conclude con un appuntamento collettivo dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie: da lunedì 12 a venerdì 18 maggio torna Periferie Animate, il Festival internazionale dedicato al cinema d’animazione organizzato dall’associazione Sinapsi Produzioni Partecipate, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da ministero della Cultura e ministero dell’Istruzione e Merito.

Giunto alla sua quarta edizione, il festival rientra nell’ambito di un più ampio progetto educativo caratterizzato da metodologie innovative e da una sempre più importante dislocazione sul territorio: un impegno che parte dalle aule scolastiche per diffondersi ad ampio raggio, attivando percorsi di rigenerazione urbana attraverso l’arte cinematografica e, in particolare, l’animazione di qualità. È secondo questa visione che, a partire dallo scorso ottobre, Periferie Animate ha coinvolto oltre 3.500studenti di 15 scuole dell’area metropolitana di Bari – in particolare di Bari, Bitonto, Modugno e Noicattaro – in attività come visioni guidate di film d’animazione, laboratori sul pre-cinema e produzione di corti animati a tema: ben 20 i cortometraggi animati inediti realizzati al termine del percorso laboratoriale dai bambini di scuola d’infanzia e primaria.

E ancora: attraverso una call su Filmfreeway.com, Periferie Animate ha rinnovato anche per quest’anno il suo consueto concorso di cortometraggi d’animazione, al quale sono giunte candidature da ogni parte del mondo (Iran, Stati Uniti, Brasile, India, Cina, Giappone, Egitto, Iraq, Pakistan, Nigeria, oltre che da tutta Europa). Opere sulle quali saranno gli stessi piccoli spettatori ad esprimersi: da lunedì 12 e mercoledì 14 maggio, infatti, negli spazi di Kinè – La Cinegiocoteca di Bari (Via Giudo De Ruggiero 56), dalle ore 16.30 alle ore 19.00, tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 10 anni potranno vivere l’emozione di essere giurati ufficiali del concorso, guardando i cortometraggi animati e votando il loro preferito. Un’occasione unica per vivere il cinema in modo attivo, creativo e divertente. Il festival proseguirà poi, da Noicattaro a Bitonto, da Modugno al quartiere San Girolamo di Bari con numerosi altri appuntamenti pensati per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie, con eventi, laboratori, spettacoli, concerti, letture e proiezioni finali per tutte le età. Tra gli appuntamenti principali:

Martedì 13 maggio, nella sede di Kinè – La Cinegiocoteca di Bari, “Tempo lento al cinema”, un appuntamento pensato per bambini da 1 a 4 anni e per i loro genitori: durante il pomeriggio saranno proiettati alcuni corti in concorso destinati ai più piccoli, per vivere l’esperienza della visione collettiva, stimolare la riflessione e approcciarsi ai temi della media education e dell’educazione all’immagine. Il tutto, nella convinzione che il cinema, fin dalla prima infanzia, può essere un’esperienza preziosa e formativa se vissuta con consapevolezza e con il giusto accompagnamento. Giovedì 15 maggio, nella stessa sede di Kinè, la masterclass dedicata ai docenti “Introduzione all’animazione stop motion” a cura di Solenn Le Marchand, regista e animatrice presso lo studio Frame By Frame, coordinatrice di numerosi progetti di media education per bambini e ragazzi anche all’interno dello spazio creativo “Anim’arte” di Mestre.

Venerdì 16 maggio, nella biblioteca comunale Giuseppe Di Vittorio di Noicattaro, un intero pomeriggio di proiezioni di alcuni dei cortometraggi in concorso e di alcuni dei lavori realizzati dai bambini nel corso dei laboratori svolti nei giorni precedenti. Intanto, nella sede di Kinè, a Bari, si svolgerà un laboratorio di disegno animato a cura di Adolfo di Molfetta, animatore barese specializzato in cinema d’animazione 2D: un viaggio creativo nel mondo dell’animazione, durante il quale i bambini potranno vivere un’esperienza divertente e formativa pensata per stimolare la creatività e insegnare i fondamentali del cinema d’animazione. Nello stesso pomeriggio di venerdì 16 maggio, all’interno del Cinema ABC del quartiere San Girolamo, aperto al pubblico per l’occasione, proseguiranno le proiezioni dei corti in concorso e fuori concorso, a cui seguirà lo spettacolo della formazione italo-francese Grimoon, che coniuga cinema di animazione e musica attraverso l’arte della sonorizzazione dal vivo di cortometraggi realizzati dalla stessa band, opere che esplorano l’universo sonoro del gruppo, allargandone i confini e toccando tematiche di grande valore come quelle relative all’ambiente, alla guerra, alle migrazioni.

Sabato 17 maggio, a partire dalle ore 10.00 all’esterno della scuola plesso Mungivacca dell’I.C. De Amicis-Laterza-Monte San Michele-Bari l’inaugurazione di un nuovo murales realizzato sulla facciata della scuola appositamente per la IV edizione del festival Periferie Animate grazie ad una collaborazione con l’associazione Pigment Workroom. Si tratta dell’atto finale di un lavoro partecipativo realizzato sul tema dell’amicizia, dell’unione e della pace, nel quale gli spunti per la realizzazione saranno forniti dagli stessi bambini all’artista, a partire dalle suggestioni nate dalla lettura collettiva della poesia di Giovanni Rosari “Filastrocche in cielo e in terra”. Al termine dell’inaugurazione, andrà in scena lo show di cabaret circense di Mr. Big Circus, un perfetto mix tra arte di strada, arti circensi e comicità, dopo il quale i bambini potranno partecipare al laboratorio di illustrazione a cura Gabriella Carofiglio e Daniela Giarratana sul tema dell’amicizia, alle attività di animazione realizzate dallo staff di Kinè e, per finire, al laboratorio di fumetto a cura di Ettore Basciano.

Nel pomeriggio, a Bitonto presso gli spazi della Parrocchia S. Silvestro – Ex Convento Cappuccini si svolgerà un evento conclusivo dei laboratori organizzati con i piccoli studenti del territorio in collaborazione con l’associazione Meo Romeo – Bottega creativa per bambini e famiglie, nell’ambito del quale proseguirà la proiezione dei cortometraggi in concorso; a Bari, invece, nella sede di Kinè avrà luogo il Tavolo animato di Anim’arte, che offre la possibilità di avvicinare i bambini al cinema d’animazione in stop motion attraverso un laboratorio nel quale potranno sperimentare con la carta e le trasparenze, per scoprire la magia della tecnica di animazione a passo uno, una delle più antiche tecniche di cinema animato. Il laboratorio sarà condotto dalla regista Solenn Le Marchand e da Alberto Stevanato, musicista e puppet making di Anim’arte. Seguirà una lettura per bambini e la proiezione serale dei corti finalisti.

Nella mattinata di domenica 18 maggio, nella grande sala 2 del Multisala Showville, si terrà la festa conclusiva di Periferie Animate in cui saranno protagonisti le ragazze e i ragazzi coinvolti nel progetto che assisteranno per la prima volta alla proiezione dei cortometraggi che hanno realizzato durante i laboratori. Durante l’evento, ci sarà spazio per la premiazione dei corti vincitori del festival, decretati da una giuria di esperti e da una giuria studentesca formata da più di 100 bambine e bambini (ingresso gratuito, fino a esaurimento posti).

Periferie Animate è un festival organizzato e promosso dall’associazione Sinapsi Produzioni Partecipate, con la direzione artistica e il coordinamento scientifico di Vincenzo Ardito e il coordinamento educativo di Ilaria Schino, un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da ministero della Cultura e ministero dell’Istruzione e Merito e CIPS – Cinema e Immagini per la scuola (cinemaperlascuola.istruzione.it).

Partner del progetto: Ass. culturale Meo Romeo, Pigment Workroom, Kabum, Comune di Noicattaro, Progetto Città e in collaborazione con I.C. Re David – Bari (Plesso Don Tonino Bello, Plesso Ghandi, Plesso Iqbal); Istituto comprensivo De Amicis-Laterza-Monte San Michele-Bari (Plesso Mungivacca; Plesso Monte San Michele, Plesso del Prete, Plesso De Amicis); Istituto Comprensivo “E. Duse” – Bari (Plesso San Girolamo, Plesso Marconi); I.C. Don Lorenzo Milani – D’Assisi con sede a Modugno (Plesso Don Milani, Ghandi, Faenza); I.C. “V. F. Cassano – De Renzio” con sede a Bitonto; Scuola Primaria N. Fornelli di Bitonto; Plesso Maria Teresa di Calcutta – Palombaio Bitonto e con Associazione Scatola Blu.