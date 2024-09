Bari, topi al San Paolo: “Li ritroviamo persino nei bidoncini”

Al San Paolo quella dei rifiuti sta diventando una vera e propria emergenza. Perché alle discariche a cielo aperto che si creano in alcune zone si unisce il problema dei topi. Ci sono residenti, che effettuano la raccolta porta a porta regolarmente, che però si ritrovano topi persino nelle pattumelle che poi riportano in casa. “Uno schifo – denunciano i cittadini – ci sono ratti ovunque e non ci vengano a dire che sono attirati dalle discariche in strada. Noi facciamo la raccolta puntualmente, ma ci ritroviamo i bidoncini con i topi dentro”.

L’ultimo caso in via Umbria. I residenti sono esasperati e richiedono una pronta derattizzazione delle strade da parte dell’Amiu. “Il neo sindaco – continuano – ha puntato molto sull’igiene pubblica, venisse qui allora a rendersi conto della situazione. Sapete cosa vuol dire trovarsi un topo nei bidoncini? E se non ce ne fossimo accorti? Sarebbe finito in casa con le conseguenze del caso”.