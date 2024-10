Americani pazzi per l’Italia anche a Natale. Roma rimane la preferita

Calano gli italiani che scelgono di spostarsi con l’aereo per le prossime feste di Natale secondo le analisi di Sojern, infatti le intenzioni di prenotazione di voli per il traffico domestico segnano un -39% rispetto al 2023.

Una tendenza, in realtà, che sta coinvolgendo un po’ tutta l’Europa e che vede i viaggiatori continentali orientati a fare un viaggio in Italia con l’aereo in calo del 14% rispetto allo scorso anno. A compensare questo trend, ci saranno, come spesso accade in questi ultimi anni, gli arrivi internazionali di lungo raggio. Tuttavia il mercato domestico resta il principale per il turismo italiano. La ricerca di voli interni in Italia detiene la principale quota di mercato pari al 19,4% di ricerche per le prenotazioni.

Sempre più saldi gli Stati Uniti che sono il secondo mercato turistico in Italia per le vacanze di Natale 2024, rappresentando il 17,7% del paniere delle ricerche di prenotazioni verso l’Italia. Sul podio in terza posizione il Regno Unito al 9.5%. Tra i turisti intenzionati a trascorrere le vacanze di Natale in Italia ci sono, nell’ordine: francesi, olandesi, spagnoli, brasiliani, tedeschi, sudcoreani e canadesi.

Gli italiani che si spostano in aereo per Natale, con ogni probabilità lo fanno per andare a trovare amici e parenti. Guardando la classifica delle ricerche per la prenotazione alberghiera, al primo posto ci sono gli statunitensi con il 33,8% di share, seguiti dagli italiani al 19,1%.

Tra le città più amate nel nostro Paese c’è Roma al 32,8% delle preferenze all’atto della prenotazione del volo, seguita da Milano, al 27,4%. Venezia si trova al terzo posto con il 6,7% delle preferenze. Prosegue il trend positivo registrato quest’estate dalla Sicilia, con Catania al 5,6% delle preferenze. Entrata nell’immaginario statunitense, anche grazie alla serie tv White Lotus, la Sicilia sta avendo uno sviluppo turistico importante nel mercato Usa, tanto che, dalla prossima estate, si apriranno nuovi collegamenti dagli Stati Uniti.

La classifica momentanea delle città italiane preferite per la scelta di hotel a Natale vede Roma al primo posto con quasi un turista su due che sceglie un albergo nella Capitale (48,4%) seguita da Milano, Firenze e Venezia. Nel quadro europeo e medio orientale la classifica delle città più amate cambia. Per questi viaggiatori Londra è al primo posto, seguita da Dubai e Parigi. Milano e Roma si trovano rispettivamente in decima e undicesima posizione.