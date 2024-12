Andria, inaugurato il nuovo reparto di Pediatria nel Bonomo

È stato inaugurato il nuovo reparto di Pediatria dell’ospedale Bonomo di Andria, al centro di importanti lavori di ammodernamento, rifunzionalizzazione e completa riqualificazione per un importo pari ad oltre 700mila euro.

“Tali lavori, finanziati con fondi ex art. 20 Legge 67/88 – spiega l’ing. Carlo Ieva, direttore dell’Area Gestione Tecnica Asl Bt – sono stati avviati nel febbraio 2023 e si sono conclusi a novembre 2024. Abbiamo riscontrato diverse difficoltà nell’esecuzione dei lavori a causa di problematiche strutturali, come lesioni e cavillature nei tramezzi che hanno richiesto la prudente sospensione delle attività. Dopo attente analisi e prove strutturali sono state progettate strutture reticolari di rafforzamento che hanno reso possibile ultimate i lavori in totale sicurezza”.

“Era fondamentale dotare l’unità operativa di nuovi spazi all’interno di una struttura finalmente riqualificata – commenta il dott. Domenico Paternostro, direttore della UOC Pediatria-Neonatologia del Bonomo di Andria – che consenta sia a noi operatori sanitari che ai piccoli pazienti di usufruire di un luogo idoneo e consono a tutte le necessità”.

“L’Unità operativa di Pediatria – prosegue la Direttrice Generale Asl Bt Tiziana Dimatteo – ora potrà disporre di 12 posti letto più 4 posti dedicati alla neonatologia. Abbiamo, inoltre, dotato il reparto di una ludoteca, uno spazio fondamentale per garantire ai piccoli pazienti momenti di svago e serenità durante la degenza delle mamme. Prosegue, quindi, la costante ristrutturazione di numerosi reparti e diverse aree del Bonomo, a dimostrazione dell’attenzione che questa Direzione ha verso il suo necessario potenziamento. Non dimentichiamo, infatti, le recenti attivazioni del nuovo laboratorio di patologia clinica, del nuovo angiografo, del posto di Polizia e i lavori di rifacimento del Pronto Soccorso. A breve sarà inaugurato anche il reparto di Medicina interna”.

Per l’allestimento della ludoteca della Pediatria si ringrazia Giodicart che ha fornito tavoli interattivi e il necessario per rendere la degenza dei bambini più serena e l’assessore al Futuro del Comune di Andria Viviana Di Leo che ha donato libri per l’infanzia con l’obiettivo di sostenere la creazione di una Biblioteca deificata. Un ringraziamento anche alla famiglia Pastore per la donazione di due aste pediatriche, agli Amici di Francesca Porcelli per la donazione di un carrello di emergenza e alla famiglia Lomuscio.

Ad allietare la inaugurazione i ragazzi della scuola media e della quinta elementare dell’Istituto Verdi Cafaro di Andria guidati dalla professoressa Agnese Paola Festa.