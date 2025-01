“Liberato III”, il primo nuovo album del 2025

“Liberato III” è il nome del nuovo e inaspettato album pubblicato a mezzanotte del 31 dicembre dall’omonimo cantante.

Nessuna anticipazione e nessuna pubblicità, ma tanta sorpresa ed entusiasmo da parte di tutti i suoi fan.

Si tratta di un album composto da otto tracce, di cui il singolo “Lucia (stay with me)”, colonna sonora del film-documentario “Il segreto di Liberato” uscito lo scorso 9 maggio sulla sua vita e carriera e attualmente presente su Netflix.

“Ho fatto un riassunto degli ultimi due anni della mia vita. Mi sono preparato un bello spliff (spinello, ndr), mi sono messo avanti le foto dal telefono e ho cominciato a scrivere”. È così che l’artista napoletano spiega la sua ultima creazione.

Nell’album è presente un solo featuring, quello di Maria Nazionale in “Essa”. Il brano esprime il tormento di un uomo innamorato perdutamente di una ragazza incontrata per caso, nonostante già impegnato in un’altra relazione. Una visione per il protagonista quasi celestiale, troppo perfetta per esser vera, un pensiero fisso accompagnato però dal senso di colpa e dalla consapevolezza della propria situazione.

Insieme all’album sono stati pubblicati tre videoclip per alcuni brani, tra cui per l’appunto “Essa”, “Turnà”, e “‘O Diario”. “Turnà” è il primo videoclip realizzato in Italia usando Sora, intelligenza artificiale di OpenAI, nell’ambito dell’Alpha Artist Program.

Il cantante napoletano, arrivato al successo oltre che per bravura artistica, probabilmente anche per l’alone di mistero da sempre presente grazie al suo anonimato, sorprende ancora. Non si conosce il suo nome, non si è mai visto il suo volto, ma si ama la sua musica.

In un’epoca in cui la tendenza è mostrarsi 24 ore su 24 su ogni piattaforma disponibile, Liberato è un esempio fuori dal comune e forse proprio per questo crea curiosità e interesse.

Come ha scritto lui stesso sui social, per annunciare l’uscita di questo nuovo album “Liberato canta ancora”. Liberato è tornato, ancora più eclettico e contemporaneo.