Trasporti, in Puglia in arrivo quattro nuovi treni di Trenitalia

Il 2025 si apre con importanti novità per Trenitalia con un significativo passo avanti nella modernizzazione e nell’efficienza del trasporto ferroviario italiano, anche in Puglia dove è previsto l’arrivo di quattro nuovi treni regionali. Il piano strategico 2025-2029 del Gruppo FS Italiane, nel dettaglio, prevede l’introduzione di 100 nuovi treni regionali entro l’anno, con un investimento complessivo di 850 milioni di euro e una stima di oltre 430 milioni di viaggiatori. In Puglia, i quattro nuovi treni saranno doppio piano elettrici e andranno ad aggiungersi ai 46 già operativi, migliorando ulteriormente l’offerta per pendolari e turisti. Dal 2019 al 2024, grazie ai Contratti di Servizio con Regioni e Province Autonome, sono stati consegnati 540 treni di nuova generazione, portando il totale a 875 convogli. Entro il 2027, il numero salirà a 1.061, coprendo l’80% della flotta regionale con mezzi rinnovati per un investimento complessivo di sette miliardi di euro.

Tra le principali innovazioni introdotte a partire da gennaio 2025 spicca l’indennizzo automatico per i ritardi. Chi acquista il Biglietto Digitale Regionale riceverà il rimborso senza necessità di inoltrare richieste, semplificando così l’esperienza dell’utente. Inoltre, la nuova edizione del programma fedeltà X-GO permetterà di accumulare due punti per ogni euro speso, rendendo più vantaggioso viaggiare. Sul fronte del turismo, Trenitalia continua a promuovere esperienze sostenibili attraverso l’iniziativa “Viaggi in Regionale”, realizzata in collaborazione con Lonely Planet. Questa guida propone cinque itinerari panoramici – Tuscany Line, Trasimeno Line, Trabocchi Line, Salento Line e Taormina Line – che combinano bellezze naturali ed esperienze enogastronomiche. Grazie alla Promo Italia in Tour, i viaggiatori potranno acquistare pacchetti da tre o cinque giorni per viaggiare illimitatamente sui treni regionali.

In occasione del Giubileo 2025, Trenitalia ha ampliato i servizi per agevolare gli spostamenti dei pellegrini diretti a Roma. Attraverso l’app Trenitalia, è ora possibile acquistare biglietti Metrebus per i mezzi pubblici della Capitale. Sono state inoltre potenziate le corse del Leonardo Express, con partenze estese fino a tarda sera. Per promuovere i viaggi spirituali, è stato realizzato un travel book in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi, che illustra venti tra cattedrali, chiese e santuari facilmente raggiungibili in treno.

Nel 2024, Trenitalia Regionale ha registrato 415 milioni di passeggeri, con un incremento di 8 milioni rispetto all’anno precedente. Tra i risultati più importanti, spiccano il lancio del nuovo brand Regionale, l’espansione dei servizi intermodali Link (treno+bus, treno+nave) e l’aumento dell’utilizzo del Biglietto Digitale, che ha raggiunto il 43% delle vendite. L’introduzione del sistema di pagamento Tap&Tap è stata estesa a nuove tratte, rendendo l’esperienza di viaggio ancora più rapida e digitale. Il 2025 si preannuncia dunque come un anno di grandi trasformazioni, con Trenitalia impegnata a migliorare la sostenibilità, l’efficienza e la qualità del servizio per tutti i suoi utenti.

Foto repertorio