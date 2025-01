Lutto nel mondo della fotografia, addio a Oliviero Toscani

Lutto nel mondo della fotografia, è morto Oliviero Toscani. Ad annunciarlo la famiglia con un breve post sui social. “Con immenso dolore – si legge nel post – diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia. Kirsti Toscani con Rocco, Lola e Alí”. Toscani, 82enne, è morto nell’ospedale di Cecina. Era stato ricoverato lo scorso 10 gennaio in quanto le sue condizioni di salute risultavano aggravate. Da due anni soffriva di amiloidosi. Tanti i messaggi di cordoglio sul web per il noto fotografo e artista.

Foto Facebook