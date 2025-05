I vescovi pugliesi e il loro abbraccio a Papa Leone XIV

“Le prime parole di Leone XIV ‘la pace sia con voi’ non sono soltanto un saluto. Sono un programma, un respiro evangelico, una benedizione che consola e ci responsabilizza. Una pace disarmata e disarmante, come l’ha definita lui stesso, che vogliamo accogliere come manna di speranza per l’umanità, soprattutto per chi oggi, come a Gaza, vive sotto le macerie del dolore e della fame”. Lo scrive l’arcivescovo di Bari – Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, commentando l’elezione al soglio pontificio di Robert Prevost. “A Papa Leone XIV giunga tutto il nostro affetto filiale e, soprattutto, la nostra preghiera fedele”, continua Satriano. “Affidiamo il suo prezioso ministero all’intercessione di San Nicola, pastore buono e caritatevole, e fin da ora facciamo nostro il suo invito a costruire ponti di incontro e di dialogo”, aggiunge. “Bari non è nuova a questa vocazione e missione – prosegue – Sapere che tutto ciò è nel cuore e sulle labbra del nuovo successore di Pietro infonde coraggio e fiducia. La strada sulla quale camminiamo, tutti insieme, è quella giusta”. “L’elezione del pontefice, giunta al quarto scrutinio, è segno profetico di una Chiesa unita – evidenzia l’arcivescovo – Il Conclave più plurale della storia è stato anche uno dei più celeri a trovare l’intesa sul nuovo Vescovo di Roma”. “È bella questa Chiesa che amiamo e di cui siamo parte”, conclude.

“Sono veramente felice per questa elezione. Esprimo la gioia della diocesi di Cerignola Ascoli Satriano che accoglie con fede e letizia il nuovo Papa”. Così Monsignor Fabio Ciollaro vescovo della diocesi di Cerignola Ascoli Satriano (Foggia) alla notizia dell’elezione del Pontefice Leone XIV . “E’ stato bello e commovente – continua il vescovo – perché abbiamo tutti visto le lacrime nei suoi occhi. Possiamo immaginare cosa possa passare nel cuore di fronte ad un compito così grande e difficile da portare avanti. Anche il riferimento alla diocesi in cui è stato vescovo in Perù, i ricordi di persone a cui si è stati legati, e le sue parole semplici ‘la pace sia con voi’, parole di cui tutti abbiamo bisogno, soprattutto in alcuni paesi sono ancor più necessarie.

Auguriamo anche al nuovo Papa tanta pace nel cuore perché possa guidarci con serenità”. Monsignor Ciollaro ha poi fatto riferimento ad un episodio personale. ” Esprimo ancor più la mia gioia perchè ho avuto la possibilità di conoscere il nuovo Pontefice lo scorso anno a Roma durante un incontro con tutti i vescovi pugliesi svoltosi nel dicastero in cui era Prefetto e dopo l’incontro ho avuto la possibilità di fermarmi pochi minuti con lui riscontrando amabilità e dolcezza. Certo non avrei mai immaginato a distanza di un anno che sarebbe diventato il nuovo Papa. Auguri a Lui, a tutta la Chiesa e a tutto il Mondo”.