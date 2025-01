Bari pensa all’estate, pronta la gara per food truck a Pane e Pomodoro

Dopo il periodo natalizio, il Comune è già pronto a proiettarsi verso la stagione estiva. Per questa ragione, ma non solo, è in pubblicazione sull’albo pretorio la determina che approva la gara per il rilascio di una concessione demaniale marittima, della durata di 2 anni, per il posizionamento di un food truck sull’area di Pane e Pomodoro, che garantisca servizi di piccola ristorazione, bar e caffetteria, nell’ambito di un’offerta enogastronomica caratterizzata da varietà e qualità dei prodotti.

Annunci

L’iniziativa rientra tra gli obiettivi strategici dell’amministrazione comunale, fra i quali vi è la valorizzazione delle coste, da realizzarsi attraverso progetti che mirano a configurare il fronte mare come spazio pubblico per i cittadini ed elemento attrattivo per l’economia del capoluogo, anche nell’ottica della promozione e dello sviluppo di attività ispirate ai principi della blue economy.

“Anche quest’anno proporremo a tutti coloro i quali frequentano la spiaggia Pane e Pomodoro un food truck in grado di incontrare i gusti di persone di ogni età e di proporre un’offerta gastronomica varia a seconda della fascia oraria scelta – commenta l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli – abbiamo scelto di pubblicare in questo periodo dell’anno la gara, che sarà online a brave, proprio per organizzare al meglio tutti i servizi a disposizione dei bagnanti e degli avventori di quel tratto di litorale cittadino, sempre più attrattivo per cittadini e turisti. La vera novità sta nella durata del provvedimento, che consentirà di mantenere attivo il food truck non solo nel periodo estivo ma tutto l’anno. Inoltre abbiamo optato per una concessione biennale perché in questo modo possiamo dare continuità al servizio, in attesa che termini la riqualificazione del vecchio bar della spiaggia. Ci auguriamo di ricevere proposte che possano elevare la qualità dell’offerta che, è bene ricordarlo, deve rispondere anche ai criteri di sostenibilità e rispetto per l’ambiente”, ha concluso.

L’attività dovrà essere erogata con apertura giornaliera almeno dalle ore 7 all’1 di notte, con l’impegno, al termine di ogni giornata lavorativa (e comunque non oltre l’1 di notte), di liberare l’area spostando il mezzo in idonea area di parcheggio. La concessione avrà a oggetto un’area di superficie pari a 5 metri per 4: nello spazio antistante, la cui superficie dovrà essere non superiore a 5 metri per 2, il concessionario potrà posizionare elementi di arredo urbano di facile amovibilità (ombrelloni, tavolini e sedie), in conformità alle prescrizioni previste da regolamento comunale, funzionali al consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia e bevande con esclusione del servizio di somministrazione. La procedura sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo.

Il concessionario dovrà provvedere alla costante e accurata pulizia dell’area oggetto di concessione, nonché delle aree circostanti, da restituire integre al termine della concessione. È vietata la realizzazione di recinzioni e altre opere di contenimento o perimetrazione. L’attività di ristorazione dovrà essere svolta assicurando ai fruitori della spiaggia Pane e Pomodoro la possibilità di consumare bevande calde e/o fredde e dalimenti prevalentemente preparati e/o manipolati in loco, garantendo un adeguato mix dell’offerta gastronomica in riferimento a fasce orarie e tipologia di clienti e un’estetica del mezzo compatibile con il contesto dell’area. Le dimensioni del food truck non potranno eccedere i limiti dimensionali dell’area oggetto di concessione e il mezzo dovrà caratterizzarsi per qualità estetica ed ambientale.

L’offerta enogastronomica dovrà essere caratterizzata da varietà dei prodotti, utilizzo di materie prime di qualità, anche provenienti da filiere locali, pietanze caratteristiche del territorio, seppure in via non esclusiva. La proposta gastronomica dovrà includere piatti e snack salati e dolci (caldi e freddi), bevande (calde e fredde) e drink che possano incontrare facilmente i desideri degli avventori, con particolare riguardo alle differenti tipologie di fruitori dell’area (sportivi, anziani, famiglie con bambini, giovani, ecc.) nelle diverse fasce orarie del giorno (colazione, pranzo, aperitivo, cena, post – cena). Vettovaglie e imballaggi (bicchieri, piatti, posate, cannucce, contenitori, bag, ecc.) dovranno esclusivamente essere in materiale biodegradabile e compostabile.