Bari, martedì la presentazione del giovedì dei cornuti

L’Associazione culturale “Accademia delle Corna”, spettacolarizza il “Giovedì Grasso” del Carnevale di Putignano. Nel rispetto della tradizione orale popolare, dal 2004 rinnova il Rito del “Giovedì dei Cornuti”, uno dei momenti più trasgressivi della festa di piazza e di strada. Il programma dell’evento del 27 febbraio 2025 sarà presentato nella Sala Giunta della Camera di Commercio di Bari martedì 11 febbraio alle ore 11.00.

Il rito, che affonda le sue radici nella pubblica derisione di coloro che si riteneva fossero stati traditi dalle loro mogli, è stato attualizzato utilizzando una serie di performances affidate ad “attori” più o meno improvvisati e “gaudenti” che riscuotono ampi consensi non solo tra il pubblico che vi assiste, ma soprattutto tra i mezzi di comunicazione di massa.

La festa prevede tre momenti che sono stati canonizzati dall’Accademia: l’Adunata, il Cornéo e il Taglio, eventi che caratterizzano l’intera giornata del Giovedi Grasso. Questi tre riti sono rappresentati graficamente in un’opera dell’artista Nicola Genco che annualmente identifica la tradizione popolare e che sarà presentata nel corso dell’incontro con la stampa.

Per valorizzare l’antico rito, attraverso l’esaltazione della satira, sono state effettuate ricerche storiche e antropologiche in collaborazione con altre associazioni del territorio che permettono di riscoprire altre antiche abitudini locali in vita in altri settori sociali ed economici.

In chiave scientifica sono state rilanciate nozioni empiriche del mondo agricolo: “Rigenerazione delle corna” e la promozione dell’agroalimentare in chiave goliardica sperimentando il binomio di successo tra zootecnia e cultura popolare: un mix tra cucina e cultura popolare, che sconfina naturalmente nell’ambito dell’attrattività turistica della nostra Regione.

L’Accademia ha promosso un programma gastronomico per l’esaltazione e diffusione del “quinto quarto” dei bovini e ovini, le cosiddette frattaglie dell’animale delle quali le corna fanno parte come parte zoognostica non commestibile.

E, rimanendo in ambito gastronomico, nel corso della conferenza stampa, sarà presentato in anteprima il “Farinotto”, il pasticciotto alla Farinella, realizzato dal Maestro pasticciere, Angelo Bisconti di Campi Salentina, accompagnati dai Cioccolatini dell’Accademia delle Corna, firmati dal Maestro pasticciere Josè Lerario di Putignano.

Molto si è fatto, anche, sul cammino culturale per esorcizzare il termine “cornuto” considerato offensivo nell’accezione più comune. E molto ancora si è fatto per svincolare l’iniziativa da mero evento putignanese a evento regionale e nazionale eleggendo a “Gran Cornuto” nell’anno 2019 Antonio Decaro, Presidente all’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, nonché Sindaco di Bari e attuale parlamentare europeo.

Da quel momento è diventata una onorificenza da consegnare alle personalità che si sono distinte per la loro “scaltrezza” nel mondo della politica, dello spettacolo, dell’economia. Nel 2020 è stato “incoronato”, l’attore Uccio De Santis.

Ma la vera svolta si è avuta con Luciana Littizzetto, prima donna a ricevere il titolo nel corso della trasmissione “Che tempo che fa” nel 2021. Nel 2024, invece, oltre al titolo di Gran Cornuta consegnato a Nunzia, la regina delle orecchiette baresi, l’Accademia ha eletto Magnifico Cornuto lo show-man Fiorello con una incursione nel programma Viva Rai 2.

All’incontro presenzierà la Presidente della Camera di Commercio di Bari e Unioncamere di Puglia, Luciana Di Bisceglie con il Presidente dell’Accademia delle Corna, Massimo Bianco, il Presidente del Centro internazionale di ricerca e studi su Carnevale Maschera e Satira Piero Totaro, il Sindaco di Putignano, Michele Vinella, l’Assessore all’Innovazione culturale e turismo Mariano Intini, il Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno, il Presidente della Fondazione Carnevale Putignano, Danilo Daresta e il Presidente di Puglia Culture, Paolo Ponzio.