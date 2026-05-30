La vera sorpresa post Sanremo? Samurai Jay

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A volte Sanremo non serve a vincere il Festival. Serve a far capire a tutti chi sei davvero. Ed è esattamente quello che è successo a Samurai Jay.

Dopo la sua partecipazione all’Ariston, il suo nome e il suo singolo “Ossessione”, hanno iniziato a comparire ovunque: playlist Spotify, video TikTok, reel notturni, stories, classifiche streaming. E anche chi fino a pochi mesi fa non lo conosceva, oggi si ritrova una sua canzone salvata tra i preferiti.

Ma chi è davvero Samurai Jay?

Classe urban, estetica malinconica e un’immagine molto distante dal rapper tradizionale italiano, Samurai Jay rappresenta una nuova generazione di artisti.

Prima di arrivare a Sanremo, infatti, il suo percorso si era costruito soprattutto online, tra streaming, community social e un pubblico molto giovane. La sua musica mescola trap melodica, elettronica, influenze pop e atmosfere quasi dark.

Le sue canzoni funzionano spesso come scene emotive più che come semplici brani: luci basse, notti lunghe, relazioni complicate, estetica visiva molto forte e testi che parlano direttamente alla Gen Z senza sembrare costruiti. A differenza di molti brani pensati per il palco dell’Ariston, il pezzo di Samurai Jay sembrava già nato per vivere dopo il Festival. Per essere ascoltato in cuffia, condiviso sui social, utilizzato nei video TikTok.

Ed è proprio quello che è successo.

Dopo Sanremo il brano è entrato rapidamente nelle playlist più ascoltate di Spotify Italia. Un risultato interessante perché dimostra ancora una volta quanto oggi il vero successo musicale non passi più soltanto dalla televisione o dalla classifica finale del Festival, ma dalla permanenza nelle playlist e dalla capacità di restare nella mente delle persone.

Samurai Jay piace perché parla la lingua musicale di oggi. Ha un’immagine fragile ma cool, emotiva ma contemporanea. Anche il suo stile estetico ha avuto un peso enorme nel successo. Outfit essenziali, immaginario notturno, videoclip molto visivi e un’identità coerente con il tipo di musica che propone.

“Ossessione” ha proprio quel tipo di sonorità che funziona quando arriva l’estate: malinconica ma leggera, facile da condividere, perfetta per trasformarsi nella colonna sonora di un periodo.