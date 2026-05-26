MARTEDì, 26 MAGGIO 2026
Cabtutela.it
89,606 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,606 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Amministrative in Puglia, il “campo largo” si conferma protagonista. Previsto ballottaggio a Trani

Avanti il centrosinistra nella maggior parte dei casi, il quadro complessivo dopo il weekend

Pubblicato da: redazione | Mar, 26 Maggio 2026 - 10:57
elezioni
  • 57 sec
Annunci

fal


Il centrosinistra si conferma protagonista delle elezioni amministrative in Puglia. Ad Andria il sindaco uscente Giovanna Bruno viene riconfermata al primo turno con oltre il 77% dei voti, mentre a Trani si andrà al ballottaggio. Otto le donne elette in totale su 48 sindaci.

Il dato emerge dal quadro complessivo delle amministrative pugliesi, dove il centrosinistra – in molti casi nella formula del cosiddetto “campo largo” – ottiene diversi successi già al primo turno e si posiziona favorevolmente anche nelle sfide ancora aperte. Tra le vittorie più nette c’è quella di Mesagne, nel Brindisino, dove Francesco Michele Rogoli è stato eletto sindaco con l’86,37% delle preferenze. Nel Barese arrivano le riconferme di Corrado De Benedictis a Corato con il 55,6% e di Tommaso Amendolara a Palo del Colle con il 53,87%. A Bitetto viene confermata anche Fiorenza Pascazio, presidente di Anci Puglia. A Locorotondo, invece, il centrosinistra conquista il Comune strappandolo al centrodestra.

Nel Foggiano, a Lucera, vince ancora il campo largo con la riconferma del sindaco uscente Giuseppe Pitta, eletto con il 53,9%. Non mancano però le sconfitte per la coalizione progressista nel Barese. A Conversano viene riconfermato il sindaco uscente Giuseppe Lovascio, mentre a Modugno il centrosinistra perde una sfida particolarmente attesa anche alla luce dell’inchiesta che coinvolge il sindaco uscente Nicola Bonasia, indagato per presunto scambio elettorale politico-mafioso. In entrambi i casi, tuttavia, i candidati vincitori sono stati sostenuti soprattutto da liste civiche non apertamente riconducibili agli schieramenti tradizionali.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Oltre 6 milioni di farmaci contraffatti...

Oltre 6 milioni di dosi di farmaci contraffatti sequestrate nel mondo,...
- 26 Maggio 2026
Cronaca

Non si ferma all’alt dei carabinieri,...

Non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri ed è fuggito...
- 26 Maggio 2026
Cronaca

Corato, anziana scaraventata a terra e...

Avrebbero seguito un’anziana donna per strada, per poi aggredirla violentemente e...
- 26 Maggio 2026
Dalla città

Bari, sopralluoghi notturni tra i senza...

Sopralluoghi notturni in strada per incontrare da vicino uomini e donne...
- 26 Maggio 2026