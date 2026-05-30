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Bari, infermiere aggredito in viale Unità d’Italia durante un intervento per un incidente stradale

Il padre di uno dei ragazzi coinvolti in un incidente stradale ha colpito al volto l'infermiere

Pubblicato da: redazione | Sab, 30 Maggio 2026 - 13:29
infermiere
  • 39 sec
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La ASL Bari condanna fermamente la vile aggressione ai danni di un infermiere del 118, proprio mentre prestava soccorso: si tratta di un gesto inqualificabile, di una violenza del tutto immotivata, che non può essere tollerata anche perché compromette il regolare svolgimento di un pubblico servizio di emergenza. Ho espresso direttamente la mia solidarietà al nostro infermiere al quale, oltre alla vicinanza umana e professionale, la ASL garantirà tutto il supporto necessario, compresa la tutela legale».

Così il direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, a seguito della nuova aggressione verificatasi nel turno di notte, verso le ore 0,45 di ieri, durante l’intervento di un’ambulanza inviata dalla Centrale operativa 118 sul luogo di un incidente stradale, in Viale Unità d’Italia a Bari, nel quale sono rimasti coinvolto due minori a bordo di un motorino e un’automobile.

I ragazzi erano stati visitati, stabilizzati e fatti salire in ambulanza, quando un uomo – che poi si è scoperto essere il padre di uno dei due – senza alcuna apparente motivazione ha colpito violentemente al volto l’infermiere, che ha quindi dovuto lasciare il servizio per farsi medicare in Pronto soccorso. L’operatore sanitario, visibilmente scosso, ha riportato una prognosi di 15 giorni.

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