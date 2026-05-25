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Amministrative in Puglia, primo round: affluenza sfiora il 49% alle 23 di ieri. Oggi ultimi voti e spoglio

Oggi urne aperte dalle 7 alle 15, poi lo scrutinio

Pubblicato da: redazione | Lun, 25 Maggio 2026 - 08:33
elezioni baru
  • 35 sec

In Puglia alle 23.00 di ieri l’affluenza ai seggi nei 54 Comuni al voto si attesta complessivamente quasi al 49%, per la precisione al 48,98%, leggermente inferiore alla percentuale di votanti raggiunta alla stessa ora nelle precedenti elezioni amministrative (50,07%).

Nella provincia Bat, dove si trovano i due Comuni capoluogo chiamati ad eleggere i sindaci, Andria e Trani, l’affluenza è al 50,17%: nel dettaglio ad Andria 50,74%, a Trani 49,02%.

Il dato più alto in Puglia si registra nella provincia di Taranto: qui nei cinque Comuni chiamati ai seggi l’affluenza è del 54,9%, con i Comuni di Laterza Montemesola e Roccaforzata che hanno superato il 60%. Seguono i 21 Comuni al voto in Salento, dove l’affluenza alle 23 è del 51,1% (Castro supera il 72%). Nell’area metropolitana di Bari, dove si vota in nove Comuni, l’affluenza si attesta al 48,3%. Nelle undici città della provincia di Foggia al voto affluenza al 45,25% (il Comune di Ordona sfiora il 70%). Nel cinque Comuni al voto nel Brindisino, si registra l’affluenza più bassa della regione, al 44,85%. Urne chiuse alle 23 per la prima giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono 839 seggi nei 54 Comuni pugliesi al voto. I seggi sono stati riaperti questa mattina alle 7 per chiudere alle 15. Subito dopo il via allo spoglio.

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