Bari, ridotte sanzioni per chi paga in ritardo: nuove regole Imu

Su proposta dell’assessore al Bilancio e alla Fiscalità locale Diego De Marzo, e sulla base dell’istruttoria condotta dal direttore della ripartizione Tributi, la giunta ha approvato ieri la delibera relativa al nuovo Regolamento comunale di disciplina dell’IMU che dovrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale.

Il nuovo regolamento proposto, che ha ottenuto il parere positivo dei cinque Municipi, si limita, in un’ottica di semplificazione, a disciplinare quegli aspetti con riferimento ai quali il legislatore riconosce al Comune un certo margine di discrezionalità, eliminando le previsioni regolamentari che replicavano quanto già disposto dalla normativa nazionale.

La nuova disciplina regolamentare dell’IMU, declinata in soli 14 articoli, interviene sul sistema sanzionatorio riconoscendo un abbattimento al quinto delle sanzioni per tutte le fattispecie di violazione nel caso in cui il contribuente presti acquiescenza rispetto all’avviso di accertamento, provvedendo al versamento dell’importo entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.

Il nuovo regolamento unifica inoltre i termini di presentazione delle dichiarazioni tese a ottenere eventuali agevolazioni IMU, individuando quale termine unico il 30 giugno dell’anno successivo a quello per cui s’intende accedere all’agevolazione, prevedendo esclusivamente l’utilizzo del modello ministeriale per la dichiarazione.

“Abbiamo inteso semplificare e snellire il testo attuale – spiega Diego De Marzo – attraverso la proposta di adozione di un nuovo regolamento che disciplini i punti rispetto ai quali il Comune ha un proprio margine di discrezionalità. Abbiamo colto l’occasione anche per ridurre le sanzioni a 1/5, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, unificare i termini previsti per le richieste di agevolazione IMU, individuando un’unica scadenza, e adeguare, infine, il nuovo testo al Regolamento generale delle Entrate approvato dal Consiglio comunale negli scorsi mesi. Con la riduzione delle sanzioni a 1/5 viene introdotto un ulteriore incentivo al pagamento nei termini previsti dagli accertamenti esecutivi, con l’obiettivo di velocizzare i tempi di riscossione da parte dell’Ente e al tempo stesso ridurre il contenzioso tributario”.