Bari, Grazioso è il nuovo sovrintendente pro tempore del Petruzzelli

Nicola Grazioso è stato nominato sovrintendente pro tempore della Fondazione Teatro Petruzzelli. Dopo le dimissioni di Massimo Biscardi la scelta è così ricaduta sul 56enne che è anche direttore amministrativo dell’ente lirico pugliese dal 2016. Grazioso riceve la delega gestionale della Fondazione Teatro Petruzzelli, fino alla elezione del prossimo sovrintendente. La delega, conferita su proposta del sindaco di Bari e presidente della Fondazione Petruzzelli, Vito Leccese, è stata condivisa dal Consiglio di Indirizzo e convalidata dal Ministero alla Cultura. “Accolgo con impegno e spirito di servizio – dichiara Nicola Grazioso -questa delega ricevuta in seguito alle dimissioni di Massimo Biscardi, ora presidente dell’Accademia di Santa Cecilia. Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata e tutti i colleghi del Teatro che mi accompagneranno in questa fase di transizione al fine di evitare disfunzioni gestionali e, al contempo, garantire la continuità delle attività già programmate”. “Il mio compito sarà – aggiunge – traghettare la macchina organizzativa fino all’elezione del nuovo sovrintendente che avrà il compito di condurre la Fondazione lirico sinfonica teatro Petruzzelli verso nuovi traguardi artistici”.