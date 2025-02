Policlinico di Bari rinnova parco mezzi: nuove ambulanze speciali

Il Policlinico di Bari rinnova il proprio parco mezzi con quattro ambulanze altamente specializzate, destinate a garantire un servizio di soccorso e trasporto avanzato per i pazienti più critici: due ambulanze di rianimazione, un’ambulanza bariatrica e un’ambulanza per le emergenze pediatriche (STEN).

Alla cerimonia di consegna, che si è svolta oggi presso il Policlinico di Bari, hanno partecipato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria Antonio Sanguedolce, il direttore dell’unità operativa di rianimazione II Salvatore Grasso, il direttore dell’unità operativa di neonatologia e terapia intensiva neonatale e coordinatore della rete Sten, Nicola Laforgia.

“Stiamo rinnovando il parco di tutte le ambulanze con dispositivi rianimatori – ha dichiarato il presidente Emiliano – In particolare, sia il servizio di trasporto emergenza neonatale (STEN), coordinato dal professor Laforgia, che consente ai neonati di essere trasportati nel posto giusto al momento giusto, un’eccellenza del Policlinico; e sia le ambulanze per gli adulti, in grado di trasportare chiunque abbia bisogno, ovunque sul territorio regionale e italiano.

Si tratta di un investimento molto importante – ha concluso – . I mezzi sono provvisti di dotazioni avanzate per assistere bimbi e adulti con una rianimazione mobile che ci consentirà di gestire molte delle patologie tempo-dipendenti con maggiore tranquillità e nel massimo della sicurezza”.

“Il Policlinico di Bari è un hub regionale sia della rete di trasporto di emergenza neonatale sia della rete delle rianimazioni. Con queste 4 nuove ambulanze, che sono a tutti gli effetti delle unità mobili di rianimazione dotate di tecnologie di ultimissima generazione, potenziamo in modo significativo la nostra capacità di intervento in situazioni critiche. Ne arriveranno altre 3 nell’ambito di un progetto di eco-potenziamento del parco automezzi dell’azienda finanziato attraverso fondi della Comunità Europea”, ha dichiarato il direttore generale del Policlinico, Antonio Sanguedolce.

Il prof. Nicola Laforgia, direttore neonatologia e terapia intensiva neonatale, ha spiegato che “adesso abbiamo ambulanze operative da ogni punto di vista. Grazie alle incubatrici da trasporto di ultima generazione già disponibili, gli operatori possono fare lunghi tragitti, anche su strade sconnesse, riducendo al minimo i movimenti così da mantenere le funzioni vitali del neonato fino a destinazione”.

Caratteristiche e finalità dei nuovi mezzi:

Ambulanza di Rianimazione: equipaggiata con strumenti di ultima generazione per il soccorso avanzato, tra cui ventilatori polmonari, monitor multiparametrici e defibrillatori, permettendo un’assistenza medica intensiva in movimento, durante i trasferimenti o la presa in carico di pazienti per urgenze rianimatorie o trapiantologiche.

Ambulanza Bariatrica: specificamente progettata per il trasporto di pazienti con obesità grave, dispone di una barella rinforzata, sistemi di sollevamento avanzati e un’ampia cabina per garantire sicurezza e comfort.

Ambulanza STEN (Servizio di Trasporto Emergenza Neonatale): destinata al trasferimento di neonati critici o prematuri, è dotata di incubatrice da trasporto, ventilatore neonatale e attrezzature specialistiche per la gestione sicura dei piccoli pazienti.

L’acquisto di queste Ambulanze, rientra in un progetto finanziato attraverso un finanziamento della Comunità Europea – POR PUGLIA FESR 14-20| Azione 9.12 denominato “ECO-Potenziamento del parco automezzi” dal valore complessivo di €. 1.860.000,00. Il progetto prevede l’Ecopotenziamento completo e l’acquisto di mezzi Diesel Euro 6, Elettrici ed ibridi.

Le ambulanze acquistate acquistate sono in totale n.7. Quelle attualmente arrivate sono tutte di “TIPO A “. Per le n. 3 invece di “TIPO B” la consegna è stimata ad aprile in quanto stanno completando gli allestimenti. L’importo di aggiudicazione complessivo per tutte e 7 le ambulanze è di €. 887.393,84 iva inclusa (di cui €. 601.913,84 iva inclusa relativi a quelle di TIPO A).

L’ammodernamento del parco automezzi attraverso l’utilizzo dei Fondi FESR 14-20, con introduzione di veicoli ad alimentazione “green”, rientra tra le finalità del Piano Generale della Viabilità all’interno dell’area ospedaliera del Policlinico.