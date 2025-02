Torna in Puglia l’elicottero simbolo della lotta al contrabbando

Il ritorno del “Guerriero”: dopo circa due decenni dal suo ultimo volo nello scenario operativo pugliese, in occasione del 25° anniversario di fondazione dei Reparti Operativi Aeronavali e dall’inizio dell’Operazione Primavera, il campione della lotta al contrabbando di sigarette, al traffico di sostanze stupefacenti e al contrasto all’immigrazione irregolare, l’elicottero AB412HP torna in Puglia dove ha avuto un ruolo cruciale, alla fine degli anni ’90 e nel corso degli anni 2000, grazie alla sua affidabilità tecnica ed alla sua versatilità d’impiego.

In quegli anni l’AB412HP, dotato di sistemi elettro-ottici, radar sofisticati e altre tecnologie avanzatissime per quell’epoca, garantiva l’individuazione e l’intercettazione dei traffici illeciti di sigarette (T.L.E.) via mare che imperversavano nel canale d’Otranto e lungo le coste pugliesi.

Grazie alla sua versatilità e alle capacità di sorveglianza diventò in brevissimo tempo uno strumento fondamentale per la Guardia di Finanza.

Il suo ritorno non è solo un evento tecnico-operativo, ma un simbolo di memoria e di impegno e un’opportunità per guardare al futuro: un tributo a Mancini e Picena, a De Falco e Sottile e a Zoccola e De Rosa, caduti del Corpo nell’adempimento del dovere, in terra, in cielo e in mare e a tutti coloro che hanno combattuto in prima linea per ripristinare la legalità in una terra che, negli anni ‘90, era teatro di traffici illeciti tra le coste balcaniche e italiane.

Negli anni più bui del contrabbando via mare, quando flotte di scafi carichi di tabacchi lavorati esteri solcavano il Canale d’Otranto, l’AB-412HP ha permesso di individuare e intercettare centinaia di natanti carichi di tabacchi lavorati esteri, contribuendo a smantellare un fenomeno criminale che sembrava inarrestabile.

L’ultimo omaggio dell’AB-412 alla Puglia prima della sua prossima radiazione, vuole rappresentare un ponte verso il futuro. Anche se le organizzazioni criminali hanno mutato pelle, rivolgendosi verso traffici ancor più redditizi, il Servizio Aereo della Guardia di Finanza ha proseguito il suo incessante percorso di modernizzazione. Il vecchio “Guerriero” lascia infatti spazio a una nuova generazione di aeromobili, come il modernissimo PH-139D, progettato per garantire un livello di sorveglianza e sicurezza sempre più elevato.

Prima di congedarsi definitivamente dal servizio, l’AB-412 compie il suo ultimo viaggio nei cieli pugliesi, salutando la terra che lo ha visto combattere e vincere tante battaglie.

Un ultimo volo, con il suo inconfondibile rombo che scandiva le notti durante i serrati inseguimenti fra unità navali del Corpo e quelle dei contrabbandieri, sorvolando il mare, illuminato solo dai suoi potenti fari, a ricordare ai più giovani quanto impegno, sacrificio e dedizione siano stati necessari per trasformare la Regione Puglia da crocevia del contrabbando a baluardo della legalità.