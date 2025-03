Volo Zurigo-Washington, bagni intasati: l’aereo torna indietro

Una storia che ha dell’incredibile: i bagni sono intasati, l’aereo in volo sulla Manica torna indietro e atterra. E’ la disavventura vissuta il 16 marzo 2025 da 220 passeggeri del volo LX-72 di un Airbus A330-300 della Swiss International Airlines, registrato HB-JHC decollato da Zurigo e diretto a Washington Dulles negli Stati Uniti. La situazione a bordo è precipitata quando l’aereo era sulla Manica a circa 70 nm a nord di Brest (Francia) quando l’equipaggio ha deciso di tornare a Zurigo. L’aereo è atterrato in sicurezza sulla pista 14 di Zurigo circa 90 minuti dopo. Dopo 45′ di viaggio l’equipaggio ha verificato che tutti i servizi igienici sul lato sinistro erano guasti a causa di un tubo di scarico intasato. Un aereo sostitutivo ha trasportato i passeggeri a Washington con un ritardo di circa 5 ore. Un A330-300 sostitutivo con registrazione HB-JHH ha raggiunto Washington con un ritardo di circa 4:40 ore. L’aereo in questione,